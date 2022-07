Home » calciomercato napoli » Auriemma a sorpresa: “Spalletti non lo vuole più a Napoli!”

Dries Mertens continua a navigare nell’incertezza per il suo futuro. Intanto, i giorni passano e il suo contratto con il Napoli è già terminato una settimana fa. La sua permanenza in maglia azzurra è sempre più complicata e le ragioni del possibile mancato rinnovo del suo contratto con la società partenopea ha provato a spiegarle il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” in onda su Radio Marte:

“Io vedo che si continua a parlare di Mertens al Napoli: secondo me non è più solo una questione economica ma anche tecnica, perché Spalletti non vuole più il belga. Spero che i fatti mi diano torto”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Un futuro ancora tutto da scrivere

La sua volontà è quella di continuare a giocare con il Napoli, ma solamente con un adeguamento di contratto che rispecchi ciò che ha dimostrato sul campo. E visto l’abbattimento del monte ingaggi, la sua partenza è sempre più probabile. Al momento la pista più concreta sembrerebbe essere quella che porta a Marsiglia, ma è ancora troppo presto per dirlo.

Alessio Landolfi