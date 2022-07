Ipotesi Premier League per l’attaccante del Napoli: nuova squadra su di lui

I nomi dei possibili giocatori in partenza dal Napoli sono tanti: tra questi c’è anche il nome di Adam Ounas. Il calciatore franco-algerino sembrerebbe già essere con le valigie in mano, in modo da lasciare spazio per l’acquisto di Gerard Deulofeu. Dall’arrivo nel 2017, ai vari prestiti tra Francia e Italia, fino ad arrivare all’ultima stagione disputata sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, il suo rendimento è sempre stato altalenante. Un solo anno di contratto e nessuno spiraglio in vista per il rinnovo. Insomma, una partenza quasi annunciata.

Adam Ounas (FOTO – Getty Images)

Il Leicester sulle tracce di Ounas

Secondo quanto riportato dal quotidiano algerino “Dzair Daily”, il futuro dell’ala destra azzurra potrebbe essere in Premier League: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Leicester. Il club inglese pare essere rimasto impressionato dalle qualità tecniche di Ounas nella partita che si è giocata in Europa League proprio contro i partenopei a fine 2021, in cui ha trovato anche la via del gol.

Attenzione, però, al Marsiglia, che potrebbe decidere molto presto di avanzare un’offerta di 5 milioni di euro al Napoli per l’acquisto del giocatore. Al momento è ancora troppo presto per dire chi la spunterà, bisognerà attendere nuovi sviluppi.

Alessio Landolfi