Cristiano Ronaldo: importante novità dalla Spagna, c’entra il Napoli!

Dall’Inghilterra i rumors dei giorni scorsi che non ti aspetti: il Napoli è su Cristiano Ronaldo. La notizia lanciata da The Athletic – che oggi parla di trattativa in corso con il Chelsea – ha colto tutti di sorpresa. Ma ciò che appare fuori discussione è che il futuro dell’asso portoghese è tutt’altro che scritto: l’ex Juventus e Real Madrid ha chiesto la cessione al Manchester United, e la sua assenza al raduno odierno dei Red Devils sono un segnale di totale gelo tra le parti.

Da una parte, la volontà di Ronaldo di cambiare aria; dall’altra il tentativo del club inglese di fare muro, pur consapevole che l’agente di CR7, Jorge Mendes, è già al lavoro per trovare una soluzione al suo assistito.

Cristiano Ronaldo (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

“Ronaldo-Napoli: trattativa in corso tra le parti”

La volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare Manchester è confermata da più fonti, e diversi sono i club a cui il portoghese è stato accostato: Chelsea, Bayern Monaco, Roma e, per l’appunto, Napoli.

A tal proposito, arriva una conferma da parte dell’edizione online di Diario SPORT, secondo cui sarebbe in corso una trattativa tra il club azzurro e il Manchester United, oltre che con Jorge Mendes.

“Secondo fonti vicine al giocatore, la squadra italiana (il Napoli ndr) potrebbe ingaggiare il giocatore”, batte il quotidiano spagnolo sul proprio sito. “Ronaldo ha già chiesto allo United di facilitare la sua partenza, e diverse sono le pretendenti: Chelsea, Bayern e Roma. In questo momento, il Napoli sarebbe in trattativa con il club inglese e con Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese”.