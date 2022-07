La rivelazione: “Il Napoli interessato a Cristiano Ronaldo”

Il Napoli ha aperto la propria sessione di calciomercato ufficializzando subito due acquisti Mathías Olivera e Khvicha Kvaratskhelia che vanno a sostituire le partenze di Ghoulam e Lorenzo Insigne costruendo una fascia sinistra tutta nuova da regalare a Spalletti.

In queste ore si parla tanto anche dei giocatori in uscita o potenzialmente tali come Mertens e Ospina che si allontanano sempre più dalla maglia azzurra. I loro contratti sono scaduti il 30 giugno e al momento sembra difficile vederli con la maglia del Napoli la prossima stagione.

Non sono giocatori in un uscita però. Oggi arriva dall’Inghilterra una rivelazione incredibile sul calciomercato internazionale che coinvolge incredibilmente anche il Napoli. Secondo il quotidiano britannico “The Times” infatti, Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta ritenuta soddisfacente per entrambe le parti.

Cristiano Ronaldo (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Secondo il giornale inglese, sono tantissimi i club alla finestra. Naturalmente tutte le big d’Europa a partire da PSG e Bayern Monaco ma non è finita qui. Sembra infatti che anche il Napoli sarebbe interessato alla situazione. Una voce che va in netta controtendenza alle volontà dichiarate apertamente di abbassare il monte ingaggi e ringiovanire il gruppo squadra azzurro.

Ronaldo nell’ultima stagione con lo United ha segnato 24 gol e a 37 anni ha voglia di giocare ancora la Champions League e quindi pare che il portoghese sia destinato a lasciare ancora una volta la città di Manchester alla ricerca di un club che gli consenta di giocare la competizione più importante del continente. Il Napoli pare essere alla finestra, solo il futuro ci dirà se si è trattato di un semplice interesse o di qualcosa di più concreto.