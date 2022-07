Home » calciomercato napoli » Interesse del Napoli per Dybala e Correa: la verità sui due argentini

Nel corso dell’ultima edizione del TG Sport, Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime trattative e delle voci di mercato riguardanti il Napoli. Venerato si è concentrato soprattutto sulle ultime voci riguardanti due attaccanti argentini accostati al club azzurro.

Stiamo parlando di Dybala e Correa con il primo che potrebbe sostituire il secondo all’Inter anche se al momento la trattativa sembra ancora lontana dal concludersi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secche smentite su ogni fronte per quanto riguarda Correa. La dirigenza nerazzurra nega contatti col Napoli per l’ex laziale. Il club partenopeo va anche oltre, facendo filtrare che anche tatticamente il giocatore non rientra nei piani azzurri”.

Dybala (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

“Smentite reali e non di facciata su Paulo Dybala. Le richieste non sono compatibili con le esigenze del Napoli. Lontano su tutto. Stipendio, premio alla firma, commissioni e diritti di immagine. Tra il Napoli e gli agenti c’è stato solo un banale colloquio telefonico voluto dai primi non dal sodalizio partenopeo. Normalissima dinamica di mercato ma nulla di più”.

“Il Napoli ha ribadito di non potersi inserire su Dybala visti i costi. Su Sirigu Napoli ancora in corsa nonostante il forte interesse laziale. Tatarusanu possibile alternativa a ex genoano. Ma fino ad oggi il sodalizio partenopeo ha avuto solo contatti col suo agente”.