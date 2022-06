Calciomercato Napoli, ballottaggio aperto tra Casale e Ostigard: la preferenza di Giuntoli

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo: secondo quanto riportato da “La Repubblica” sul suo sito online, il Napoli ha avviato dei contatti con l’entourage di Nicolò Casale.

Il difensore italiano di proprietà dell’Hellas Verona ha rifiutato il Monza di Berlusconi, che aveva offerto alla squadra veneta 11 milioni di euro: le due squadre avevano trovato l’accordo ed erano già in programma le visite mediche per la giornata di venerdì, ma il difensore non ha accettato la destinazione.

Nicolò Casale (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Per il calciatore classe ’98 si sono fatte avanti anche altre squadre di Serie A, una fra tutte la Lazio. Il Napoli, però, è l’unico club ad aver intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo.

Il vero obiettivo del ds Cristiano Giuntoli è però Leo Ostigard di proprietà del Brighton, con cui si era trovata anche una base d’intesa per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il club inglese, però, ci ha ripensato e ha guadagnato tempo, visto l’interesse di altre squadre per il difensore classe ’99.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Il 22enne norvegese (che ha già giocato in Serie A l’ultima stagione con il Genoa) vuole solo il Napoli, che nel frattempo monitora anche altri profili oltre al già citato Casale. Qualora non si dovesse sbloccare in tempo la trattativa col il Brighton, andrebbe in porto l’affondo per Casale.