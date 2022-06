Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Tottenham di Antonio Conte ha chiuso per il difensore del Barcellona Clement Lenglet, in prestito secco. Si tratta già del quarto acquisto della campagna degli Spurs, a un giorno dall’inizio ufficiale del mercato estivo.

Per il Barcellona si tratta di una cessione fondamentale. I blaugrana infatti sono ancora in attesa di far quadrare i conti per poter ufficializzare l’arrivo a parametro zero di Kessiè dal Milan, e di Christensen dal Chelsea. Aspetteranno infatti un paio di giorni, per poterli registrare nel nuovo anno contabile, e verranno pareggiati da un nuovo contratto di sponsorizzazione televisiva.

Napoli, Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La società spagnola sta cercando di regalare a Xavi una rosa in grado di competere per ogni trofeo, ma ancora servono cessioni. Gli spagnoli sono infatti sin dallo scoppio del Covid il top club europeo con più problemi economici. Complici tanti acquisti sbagliati, con stipendi astronomici, difficili da sistemare altrove. Un esempio è la partenza di Messi, che aveva già rinnovato, salvo poi scoprire che il club non era economicamente in grado di registrare il contratto.

In tutto questo il Barcellona è una delle squadre più prepotentemente interessate a Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Per assecondare le richieste del club azzurro, serviranno molteplici sessioni per poter affondare il colpo. Intanto, la prima è arrivata.