Mercato Napoli, addio Politano: non solo Solbakken, torna di moda una vecchia fiamma

Ciro Venerato, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport in merito al possibile addio di Politano al Napoli e alle mosse di calciomerato per arrivare al suo probabile erede. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non è stato trovato ancora un accordo tra il Valencia e il Napoli per la cessione di Politano. Al momento gli iberici non possono investire i 20 milioni di euro richiesti da De Laurentiis, prima devono vendere Guedes e Soler”.

Calciomercato Napoli, torna di moda Brekalo

Ola Solbakken sembra il nome in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli come sostituto di Matteo Politano. Secondo Ciro Venerato, però, è tornato di moda il nome di Josip Brekalo, che ha terminato la stagione al Torino ed è tornato al Wolfsburg.

“Nel frattempo il Napoli valuta possibili eredi. Confermato il sondaggio con Solbakken del Bodo-Glimt, anche se la Roma ha già un accordo con gli agenti che chiedono alla società azzurra le stesse identiche cifre messe sul piatto dai giallorossi”.

“Parallelamente il club di De Laurentiis si è mosso anche per Brekalo: arrivano conferme su una lunga chiamata tra la dirigenza e il suo entourage. Il Wolfburg, che detiene la proprietà del suo cartellino, chiede 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Giuntoli aveva già seguito Brekalo prima del suo arrivo al Torino: si tratta, quindi, di un ritorno di fiamma per il DS azzurro”.