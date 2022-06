Calciomercato Napoli, il sostituto di Politano arriva dal Bodø/Glimt

Che la volontà di Matteo Politano sia quella di cambiare aria ormai è evidente a tutti. L’ala della Nazionale, tramite parole sue o del suo agente, ha fatto capire chiaramente quali siano le sue intenzioni.

Tra i club interessati all’ex Inter e Sassuolo c’è il Valencia di Gennaro Gattuso, che ha allenato Politano a Napoli e con cui c’è stato subito un grande feeling.

FOTO: Getty – Politano Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino, l’agente del numero 21 ieri sarebbe volato in Spagna, confermando dunque il reale interesse del club iberico. Al momento, la distanza tra la richiesta del Napoli (20 milioni) e l’offerta del Valencia (13 milioni) è piuttosto ampia.

Gli azzurri hanno dato il via libera alla trattativa, ma gli spagnoli devono alzare l’offerta, e non di poco. Manca anche l’accordo tra club e giocatore, ma le distanze non sono notevoli.

L’erede di Politano è Ola Solbakken del Bodø/Glimt

Il Napoli, tra l’altro, ha già individuato anche l’erede di Politano: si tratta di Ola Solbakken, esterno offensivo classe 1998 del Bodø/Glimt.

FOTO: Getty – Solbakken Bodø/Glimt

Il norvegese era molto vicino alla Roma, ma nelle ultime ore ci sono stati contatti importanti con il club di De Laurentiis.

Solbakken ha il contratto in scadenza tra sei mesi e potrebbe arrivare con un indennizzo minimo (intorno ai 2,5 milioni). La proposta del Napoli al giocatore è di un contratto quinquennale.