Succederà nei prossimi giorni: annuncio sul futuro di Meret

I nodi da sciogliere in casa Napoli in vista della prossima stagione sono tanti; tra questi c’è sicuramente quello legato alla situazione portieri. Alex Meret, portiere classe ’97, aveva chiesto garanzie riguardo il minutaggio da titolare, ma gli azzurri, inizialmente, hanno preferito capire se ci fossero margini per il rinnovo di David Ospina. Il portiere colombiano, però, per settimane non ha fornito alcuna risposta alla dirigenza azzurra che ha quindi imbastito una trattativa con Meret per il rinnovo.

Alex Meret Rinnovo (Getty Images)

Nelle ultime ore sembrava che Ospina avesse dato segnali di apertura, ma pare che, in casa Napoli, la decisione sia già stata fatta.

Secondo quanto riportato da Gianluca DI Marzio, esperto di mercato, pare che il rinnovo contrattuale di Alex Meret sia ormai ai dettagli e che l’ufficialità possa arrivare a breve.

Sempre secondo quanto afferma Di Marzio, l’intesa tra le parti era stata raggiunta venerdì scorso e mancavano solo alcuni dettagli da limare.

Rinnovo in arrivo per Meret: i dettagli

L’attuale contratto dell’estremo difensore friulano è in scadenza nel 2023, ma con il prolungamento in arrivo, Meret indosserà la maglia azzurra fino al 2027. La partenza di David Ospina garantirà al portiere della nazionale la titolarità, che è mancata nell’ultima stagione. Meret, infatti, ha collezionato solo 7 presenza nell’ultimo campionato, mentre ha disputato 8 partite tra Coppa Italia e Europa League.