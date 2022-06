Rinnovo Ospina, apertura a sorpresa: le ultime

David Ospina resterà al Napoli? Ad oggi non c’è nessuna certezza, ma la sensazione è che il discorso rinnovo potrebbe riaprirsi in extremis.

Luciano Spalletti avrebbe chiesto alla società di provare a tenere Ospina, che garantisce affidabilità nella costruzione di gioco dal basso. Le sue condizioni (ingaggio tra 3 milioni di euro), però, non sono state accettate dal club di De Laurentiis.

David Ospina Napoli (Getty Images)

La proposta della società azzurra sarebbe stata quella di confermare il contratto attuale di 1,8 milioni di euro per altre due stagioni. Ospina ci pensa e non è escluso che si potrebbero trovare dei margini per l’accordo anche nei prossimi giorni.

Per questo motivo il rinnovo di Alex Meret non è stato ancora definito: il portiere ex Udinese starebbe aspettando di capire se gli verrà garantita la centralità all’interno del progetto e quindi un posto da titolare fisso.

La decisione andrà presa prima dell’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma dal 9 al 19 luglio. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.