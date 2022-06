Non solo il Valencia su Politano: tre squadre di Serie A seguono l’attaccante del Napoli

Non è certo un segreto che dopo aver effettuato i primi colpi estivi, il Napoli abbia come priorità la cessione di alcuni giocatori, per finanziare il resto del mercato. Oltre ai due centrocampisti Fabian Ruiz e Demme, il giocatore partenopeo che sembra avere più mercato è Matteo Politano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante non è soddisfatto della sua annata. Soprattutto della parte finale, scavalcato da Lozano a seguito della sconfitta casalinga con la Fiorentina.

Sempre secondo il quotidiano, si è già garbatamente confrontato con l’allenatore Spalletti e con il direttore sportivo Giuntoli, chiedendo la cessione.

Matteo Politano (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Politano, le squadre interessate

Oltre al Valencia del suo ex allenatore Gattuso, tre squadre di Serie A avrebbero chiesto informazioni. Ancora nessuna trattativa è stata intavolata, ma Milan, Lazio e Fiorentina hanno l’ala destra del Napoli nella loro lista dei desideri.

Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni, poco meno di quanto l’hanno pagato gli azzurri dall’Inter. Il 28enne viene da 33 presenze nella passata Serie A, in cui ha segnato tre volte e fornito quattro assist ai compagni. Decisamente un calo rispetto alle nove reti segnate nella stagione precedente, sotto la guida di Gattuso.