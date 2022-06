De Laurentiis può ricavare 70 milioni con tre cessioni: i nomi

In un momento in cui acquistare giocatori è sempre più difficile assumono un ruolo chiave le cessioni, da ponderare e valutare attentamente.

Proprio grazie a queste ultime spesso si può sbloccare il mercato in entrata e, anche per il Napoli, questa sorta di regola non scritta non fa eccezione.

L’edizione odierna de Il Mattino ha ipotizzato un tesoretto importante che potrebbe arrivare dalle cessioni di quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, vorrebbero lasciare Napoli.

FOTO: Getty – Napoli Politano

In primis tiene banco la situazione di Matteo Politano, che ha fatto chiaramente capire di voler provare una nuova esperienza (prima tramite il suo agente, poi da quel “Moltissimo!”, accompagnato da un gran sorriso, in risposta alla domanda “Ti piace la paella valenciana?”).

Stando a La Repubblica, Politano è seguito proprio dal Valencia dell’ex allenatore azzurro Gennaro Gattuso, che ha già individuato la formula per portarlo in Spagna: prestito oneroso con obbligo di riscatto, con le cifre totali che dovrebbero aggirarsi sui 15/20 milioni di euro.

Nella lista dei partenti ci sono poi anche Diego Demme – per cui serviranno 10/15 milioni – e Fabian Ruiz, che però ne vale almeno quaranta. In totale, potrebbero arrivare una settantina di milioni circa, da reinvestire poi sul mercato per i nuovi acquisti.