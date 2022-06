Napoli interessato a Barak: un ostacolo frena la trattativa

Il Napoli è sempre più intenzionato a rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione, proprio per ripararsi dagli eventuali addii che dovranno essere rimpiazzati da dei nuovi talenti.

La società di Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparata, studiando anzitempo i possibili profili che potrebbero sposarsi bene al gioco di Luciano Spalletti.

Dopo i colpi Kvaratskhelia e Olivera, il club campano pensa ad un rinforzo a centrocampo virando sulla rosa del Verona. Stavolta, a finire nel mirino partenopeo, è Antonìn Barak sul quale non sono nuove le voci che parlano dell’interesse azzurro.

Antonin Barak (Getty Images)

Il Napoli punta Barak, ma c’è ancora troppa distanza

La trattativa che però percorre l’asse Napoli-Verona, sembra essere molto insidiosa. Stando a quanto riportato da L’Arena, l’ostacolo riguarderebbe la troppa distanza fra domanda e offerta.

In tal senso, la trattativa d’acquisto potrebbe concludersi in maniera positiva solo nel caso in cui gli azzurri sarebbero disposti ad alzare la loro proposta. Resta di fatto una trattativa difficile da concretizzarsi senza una cessione a centrocampo.