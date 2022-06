Calciomercato Napoli, Pedullà: “Lontani i rinnovi di Ospina e Fabian. Deulofeu non arriverà a breve”

Sessione di calciomercato ancora piena di incertezze per il Napoli. Gli azzurri infatti devono ancora chiarire le questioni relative ai rinnovi di alcuni calciatori della rosa, come Ospina, Fabian Ruiz e Koulibaly. In entrata, invece, entra sempre più nel vivo la trattativa per Gerard Deulofeu.

Nel corso di Sportitalia Mercato, in onda su Sportitalia, il giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedulllà ha fatto il punto su tutte le trattative relative al calciomercato del Napoli.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Pedullà: “Manca un’uscita per acquistare Deulofeu”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ospina oggi è lontano, lo stesso Fabian Ruiz. La differenza fra i due è che il contratto del colombiano scade adesso e lui ha fatto delle richieste troppo alte per il rinnovo. Lo spagnolo invece ha il contratto in scadenza nel prossimo anno ma vuole andar via. Vorrebbe andare in Spagna, al Real Madrid specificatamente”.

“Koulibaly è un giocatore imprescindibile per Spalletti e la società proverà a tenerlo. Il suo contratto scade l’anno prossimo, piace al Barcellona che però non per ora non può investire. Questa situazione è da risolvere al più presto”.

“Manca poco per l’arrivo di Deulofeu, ma non arriverà domani. Ha raggiunto l’accordo contrattuale col Napoli ma manca un’uscita per poterlo acquistare”.