Ungheria, il CT Rossi consiglia il Napoli: “Prendi lui come erede di Koulibaly!”

Il futuro di Koulibaly al Napoli è ancora incerto: i tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza, ma la trattativa per il rinnovo appare essere sempre più complicata. Al momento non si può sapere se lascerà la squadra azzurra durante questa stagione o alla fine del contratto che scadrà l’anno prossimo. Una situazione molto delicata, che obbliga i partenopei a muoversi sul mercato per trovare profili giusti che possano essere dei validi sostituti.

Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A dare un consiglio di mercato ci ha pensato l’attuale ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ai microfoni della trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo: “Consiglierei Attila Szalai come erede di Koulibaly, ha un’umiltà eccezionale. In un campionato come quello italiano diventerebbe un calciatore importante in pochissimo tempo. Ha forza e velocità, ha senso del corpo e della posizione. Non ci sono molti difensori con le sue caratteristiche in Europa. Il Napoli farebbe un affare a prendere uno come lui”.

Szalai, un volto già noto in casa Napoli

Chissà che magari questa non sia la finestra di mercato giusta per il suo approdo al Napoli: Attila Szalai, di proprietà del Fenerbahce, era già stato ricercato dalla squadra azzurra a dicembre del 2021, in quel caso come possibile sostituto di Kostas Manolas, che aveva appena fatto ritorno a casa tra le fila dell’Olympiakos. Una trattativa mai andata in porto quella tra i partenopei e il difensore ungherese per via della formula: si lavorava su un prestito con diritto di riscatto, che non era gradito dal club turco. Adesso, invece, tutto potrebbe cambiare.

Alessio Landolfi