Napoli su Torreira: quale futuro? Decisione definitiva della Fiorentina

L’esperienza fiorentina di Lucas Torreira è ormai arrivata al termine. Dopo una serie di tira e molla e la notizia inaspettata arrivata all’ultima di campionato, si è giunti alla scelta definitiva.

Tra il club e il calciatore è decisamente finita, dopo che il direttore sportivo Daniele Pradè ha informato nelle scorse ore l’uruguaiano dell’interruzione delle trattative.

La notizia è stata riportata da FirenzeViola.it, che ha annunciato ufficialmente l’addio imminente del centrocampista.

Lucas Torreira, Fiorentina-Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Torreira-Fiorentina, è davvero finita: ipotesi Napoli alle porte?

I viola ora dovranno far fronte ad un’importantissima assenza, che dovrà essere rimpiazzata nel giusto modo. Al contempo la decisone arrivata da Firenze, potrà in qualche modo ingolosire non pochi club.

Il classe ’96 è stato uno dei migliori calciatori a disposizione di Italiano nella stagione appena conclusa, totalizzando 5 reti in 31 presenze. Prestazioni e numeri importanti che catturano l’interesse inaudito di diverse dirigenze.

Una fra queste potrebbe magari diventare il Napoli, che nei giorni scorsi ha sondato il terreno per il centrocampista uruguaiano. Senza dimenticare, tra l’altro, l’interesse avvenuto in passato da parte di De Laurentiis verso Lucas Torreira, il quale ora dovrà fare rientro all’Arsenal.