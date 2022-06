Juventus su Fabian, Auriemma controcorrente: “Magari lo prendessero”

Il futuro di Fabian Ruiz al momento non vede margini limpidi per un imminente rinnovo col Napoli, la sua situazione potrebbe stravolgere i piani, se sarà anticipato il suo addio.

Lo spagnolo vanta di un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, ovvero al termine della prossima stagione. Una data che si fa sempre più vicina, mentre il suo rinnovo si allontana sempre di più.

Stando alle ultime notizie, il desiderio del centrocampista è quello di fare un rientro in patria senza però escludere ulteriori destinazioni.

Fabian Ruiz (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Fabian Ruiz-Juventus, Auriemma: “Magari accadesse”

Senza escludere però che Fabian Ruiz, considerando la situazione economica critica del Barcellona e la mediana completata dal Real Madrid, potrebbe anche sposare l’idea di una sua permanenza in Italia, ma in un’altra città. Sulle sue orme c’è la Juventus che, stando a quanto si apprende dall’edizione odierna di Repubblica, il club bianconero starebbe monitorando la situazione da vicino.

Il Napoli però non dovrà porgere ulteriore attenzione alla sua ‘nemica’ di Serie A, ma bensì dovrà evitare l’irreparabile. Le ultime voci non sono state affatto rassicuranti, denunciando addirittura una rottura fra club e calciatore come quella di Arkadiusz Milik finito in tribuna.

Una condizione che viene puntualizzata anche da Raffaele Auriemma nel corso di “Si Gonfia la Rete” su Radio Marte, il quale evidenzia l’eventuale possibilità di perderlo a zero. Queste le sue dichiarazioni:

“Io dico magari la Juve acquistasse Fabian, almeno il Napoli non lo lascerebbe partire a zero. Gli attuali centrocampisti del club bianconero, non sono inferiori allo spagnolo: non ti da niente di più. Se va via Kalidou Koulibaly è un discorso, ne è un altro se va via Fabian”.