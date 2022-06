Ultime calciomercato, addio Napoli-Fabiàn? Un top club di Serie A su di lui

Il Napoli continua a preparare le mosse della sua prossima sessione di calciomercato. Dal primo luglio al primo settembre Giuntoli avrà la possibilità di rinforzare l’organico partenopeo e renderlo competitivo per lo Scudetto. Preoccupano, però, i calciatori in scadenza contrattuale che potrebbero lasciare la squadra tra questa stagione e la prossima. Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabiàn Ruiz sono solo i più noti.

Proprio di Fabiàn Ruiz parla l’edizione odierna di Repubblica, svelando un retroscena di calciomercato. Lo spagnolo è in scadenza contrattuale nel 2023 e, ad oggi, non c’è accordo sul rinnovo. Il centrocampista potrebbe lasciare Napoli questa stagione o la prossima: in questa stagione, ad un prezzo basso; l’anno prossimo, a zero. La possibilità di arrivare a Fabiàn diventa quindi una vera e propria occasione per tanti top club.

(FromL) Juventus’ vice-president Pavel Nedved, Juventus’s managing director Maurizio Arrivabene and Juventus’ President Andrea Agnelli attend the Italian Serie A football match Juventus vs Atalanta at the Allianz Stadium in Turin on November 27, 2021. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Secondo il quotidiano non ci sarebbe solo il Barcellona sulle tracce dell’andaluso. Se è vero, infatti, che i blaugrana seguirebbero da tempo la situazione Fabiàn, Repubblica precisa che anche in Italia si monitora la trattativa tra Fabiàn e Napoli. La Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Napoli. Secondo quanto si legge, la Juventus starebbe monitorando la situazione molto da vicino.