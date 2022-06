Gaetano potrebbe lasciare Napoli: una squadra di Serie A in pressing

Il calciomercato estivo coincide spesso, per le grandi società, con il momento in cui bisogna far conto della fine dei prestiti. Tante nuove leve, giovani di prospettiva o semplicemente esuberi fanno ritorno alla base. Alcuni, con l’obiettivo di restarci e convincere l’allenatore a concedergli una possibilità; altri semplicemente in attesa di una nuova destinazione, che può dare loro minuti e fiducia.

Gaetano Cremonese (Getty Images)

Gaetano torna alla Cremonese? Le ultime sul futuro

Il Napoli non fa eccezione e, quest’anno, ritroverà almeno per un periodo due calciatori decisamente importanti: Zerbin e Gaetano. Entrambi i giovani (classe 1999 e classe 2000) hanno giocato una grande stagione in Serie B, rispettivamente con Frosinone e Cremonese. Gli esordi in nazionale maggiore ed under 21 testimoniano l’importanza della stagione appena conclusa dei due ragazzi.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport su Gaetano sarebbe tornata forte la Cremonese, che vorrebbe riaverlo in squadra la prossima stagione. Il Napoli però, ed anche Luciano Spalletti, vorrebbero convocare il ragazzo e valutarlo nel corso dei due ritiri pre stagionali. La duttilità e la qualità di Gaetano potrebbero essere un fattore importante nella stagione azzurra.