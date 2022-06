Gaetano e Zerbin verso la permanenza al Napoli: per l’ex Frosinone c’è una proposta dalla Serie A

Il futuro del Napoli passa anche dai giovani azzurri che faranno ritorno ‘a casa’ per esprimere il proprio talento. Dopo Cremonese e Frosinone, Gaetano e Zerbin vogliono restare con Luciano Spalletti e crescere in maglia Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore responsabile di SpazioNapoli, Pasquale Giacometti, ha parlato del futuro dei giovani azzurri che sono pronti ad unirsi alle fila di Luciano Spalletti.

Gaetano? “Credo che debba restare al Napoli. Secondo me ha concluso il suo percorso in prestito ed è arrivato il momento di lanciarlo. Al momento troverebbe spazio in un centrocampo a due, a 3 e da trequartista. Potrebbe tornare utile sia dall’inizio che a partita in corso. La sua duttilità, e la questione liste, sono un fattore: farebbe comodissimo al Napoli“.

Zerbin (Getty Images)

Giacometti: “Zerbin piace alla Cremonese”

Zerbin? “Sorpresa maggiore di queste convocazioni. Nessuno se lo aspettava, ha fatto bene in B ma nessuno si aspettava questa crescita. Forse anche lui, come Gaetano, merita una chance. Sappiamo che Spalletti cambia sempre gli esterni d’attacco per primi: avere 4 o 5 esterni d’attacco farebbe molto comodo. In chiave mercato, però, su Zerbin c’è da segnalare l’interesse della Cremonese“.

Anche Zanoli resta? “Credo che sia importante che abbiano continuità: Spalletti li convocherà per i ritiri, li valuterà e poi deciderà. Zerbin non occupa spazio in liste, così come Gaetano e Zanoli: sarebbero tutti calciatori in più su cui poter contare, ed è un’ottima alternativa“.

Gatti? “Lui ed Esposito mi sono piaciuti, è sempre bello vedere i giovani. Questa rivoluzione la sta iniziando con ritardo Mancini, avrebbe dovuto già accantonare qualcuno dopo l’europeo. Avrebbe dovuto iniziare il nuovo ciclo: l’Italia era scarica. Il nuovo ciclo mi piace e sto rivedendo la prima Italia di Mancini, che ha idea di gioco e fame di vittorie. Questa nazionale è sicuramente sperimentale, ma ci sono tanti giovani interessanti: alcuni di proprietà del Napoli e ci fa piacere“.