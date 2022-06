Kvaratskhelia dribblomane di professione: il dato è incredibile

Il Napoli si affiderà a Khvicha Kvaratskhelia per sostituire Lorenzo Insigne. Il talentuoso attaccante georgiano classe 2001 ha messo in mostra qualità importantissime negli ultimi mesi. Dopo aver fatto ritorno alla Dinamo Batumi, ha ritrovato verve e spensieratezza che non aveva mostrato nell’ultimo periodo al Rubin Kazan.

Anche con la Georgia, in Nations League, Kvaratskhelia ha messo in mostra tutte le sue qualità e sta facendo ben sperare il Napoli, Spalletti e tutti i tifosi azzurri in vista del futuro.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Kvaratskhelia show: un dato sui dribbling fa ben sperare Spalletti

Khvicha Kvaratskelia è un perfetto uomo-dribbling. La sua qualità migliore è saltare l’avversario. Spesso tenta giocate ad eludere l’uomo di riferimento per creare superiorità numerica e sfruttare, poi, la sua velocità nelle praterie che riesce ad aprirsi.

Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, sottolinea un dato molto interessante sulle qualità da dribblomane di Khvicha Kvaratskhelia.

“Preferisce l’espressione artistica della giocata individuale che sia il tunnel, il pallonetto, il dribbling all’azione da calcio coordinato: è eccentrico. Nel Rubin Kazan aveva una media di 6.8 dribbling tentati a partita. I brasiliani dello Zenit San Pietroburgo, Claudinho e Malcom, viaggiavano a numeri dimezzati: rispettivamente a 3.5 e 3.1″.