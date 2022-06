Il weekend del Napoli e dei tifosi azzurri è iniziato nel peggiore dei modi, con l’ansia per l’infortunio di Mathías Olivera. Il terzino sinistro azzurro, impegnato in un’amichevole estiva tra Uruguay e Panama, è uscito malconcio dal campo per un problema al ginocchio.

Sul finire del primo tempo, infatti, dopo uno scontro di gioco con Cordoba, Olivera si è accasciato al suolo chiedendo l’aiuto dei medici. Dopo un primo intervento in campo, l’esterno ex Getafe ha provato a restare in campo qualche altro minuto ma il ginocchio era dolorante e non è riuscito a continuare. Lacrime e cambio.

Infortunio Olivera (Getty Images)

Infortunio Olivera, parla l’agente: la diagnosi

L’infortunio di Olivera ha preoccupato tutto l’ambiente Napoli. Il suo agente, Pablo Boselli, in esclusiva a SpazioNapoli.it, ha parlato del problema occorso in serata al nuovo terzino sinistro del Napoli.

Che tipo di infortunio ha subìto? C’è già una prima diagnosi? “Sì, l’infortunio riguarda una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio“.

Possiamo anche azzardare una data per il rientro in campo? “Entro 20 giorni dovrebbe riprendere”.

Nulla di preoccupante, dunque, per il nuovo acquisto del Napoli che potrà mettersi sin da subito agli ordini di Luciano Spalletti per l’inizio della nuova stagione. Già a Dimaro sarà presente per il ritiro stagionale.

A cura di Salvatore Amoroso (@salv_amoroso)