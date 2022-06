Infortunio Mathias Olivera, parla il ct dell’Uruguay: aggiornamento sulle sue condizioni

Questo sabato sera di metà giugno ha visto l’Italia sfidare l’Inghilterra al Molineaux Stadium per la terza gara di UEFA Nations League. La “replica” della finale di Euro 2020 è finita a reti bianche, ma gli azzurri hanno avuto tante occasioni per sbloccare il match.

Nell’Italia ha giocato per 90 minuti il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo, ma l’attenzione dei tifosi del Napoli si è spostata sul terzino dell’altra fascia partenopea. Infatti, il neo acquisto Mathias Olivera è stato protagonista di un brutto infortunio nell’amichevole tra il suo Uruguay e il Panama.

Infortunio Mathias Olivera (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

Il giocatore uruguaiano si è infortunato al ginocchio sinistro intorno al 30′ del primo tempo, in seguito a un fallo del panamense Ronaldo Cordoba. Sin da subito Olivera si è toccato il ginocchio ed è sembrato molto dolorante: dopo aver provato a restare in campo, il terzino è stato costretto al cambio ed è uscito in lacrime dal terreno di gioco.

Come trapelato dall’Uruguay, però, l’infortunio non dovrebbe essere così grave: dalle prime diagnosi sembra escluso l’interesse di crociato e menisco e si dovrebbe trattare di una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio.

Anche il ct dell’Uruguay, Diego Alonso, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto tranquillizzare tutti: “L’informazione che ho su Mathias è buona. Già gli hanno fatto degli esami e a quanto pare non c’è niente di grave. Dobbiamo ancora attendere che il responso medico sia ufficiale, ma siamo tranquilli”.