Questa sera alle 20:45 andrà in scena la terza partita di Nations League: a Wembley si sfideranno Inghilterra e Italia in quella che sembra un “remake” della finale degli Europei dello scorso luglio.

Gli azzurri sono alla ricerca di un’altra buona prestazione che confermi la crescita vista nel corso della sfida vinta contro l’Ungheria, mentre gli inglesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Nations League. L’Inghilterra, infatti, ha perso la prima contro l’Ungheria e poi ha impattato contro la Germania nella sfida che è terminata sull’1-1.

Probabili formazioni di Inghilterra-Italia (Getty Images)

Nations League: Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

Mancini prova a preparare al meglio la sfida contro i Tre Leoni di Southgate; la formazione titolare pare già decisa, anche se ci sono da sciogliere gli ultimi dubbi sulla fascia destra. Il ct della Nazionale azzurra ha diverse opzioni per quella fascia e pare che non abbia ancora deciso.

Il ballottaggio comprende addirittura tre nomi per un posto nella probabile formazione titolare. Anche l’attaccante del Napoli, Matteo Politano fa parte di questa rosa di nomi in lotta per una maglia da titolare. Politano deve battere la concorrenza di Pessina e della possibile sorpresa Cancellieri che al momento sembra favorito sugli altri due.

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, invece, pare certo della maglia da titolare nel match di stasera e andrà a comporre la linea difensiva azzurra insieme a Mancini, Acerbi e Dimarco.

Di seguito le probabili formazioni di Inghilterra-Italia:

Inghilterra (4-3-3) – Pickford; James, Stones, Tomori, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Sterling, Abraham, Grealish.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Cancellieri, Scamacca, Caprari.

Inghilterra-Italia: come vederla in tv

L’appuntamento per la squadra di Roberto Mancini è tra quelli da non sbagliare, per cercare di mantenere a distanza di sicurezza l’Inghilterra nella classifica del girone e per dare continuità alle ultime prestazioni.

Come di consueto, la partita – in programma alle 20:45 – sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno. La gara potrà essere vista, in alternativa, su Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite il vostro pc o smartphone, oppure scaricare l’app sullo store.