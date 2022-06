Calciomercato Napoli, Valencia su Politano: la richiesta di De Laurentiis

Il calciomercato estivo di questa stagione sarà una sliding door importantissima per il Napoli. Gli azzurri infatti, dopo la qualificazione in Champions League, dovranno dare un segnale forte ai tifosi proprio con la campagna acquisti. Se l’obiettivo per la prossima stagione sarà lo Scudetto lo si intuirà dalla gestione dei prossimi acquisti e delle prossime cessioni.

Più di un calciatore potrebbe lasciare il capoluogo partenopeo. Ben note le situazioni relative ari rinnovi, con calciatori in scadenza sia nel 2022 che nel 2023. Il Napoli potrebbe privarsi a zero di nomi importanti come Mertens, Ospina, Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Oltre a loro, però, al momento non ci sarebbe nessun calciatore incedibile e, per un’offerta ritenuta congrua, il Napoli potrebbe potenzialmente cedere qualsiasi tesserato.

NAPLES, ITALY – JANUARY 31: Matteo Politano of SSC Napoli celebrates with Gennaro Gattuso, head coach of Napoli and team mate Lorenzo Insigne after scoring their side’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli and Parma Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on January 31, 2021 in Naples, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images )

Il Mattino, nella sua edizione odierna, analizza quindi la situazione legata a Matteo Politano. L’esterno azzurro tramite il suo agente Giuffredi ha dichiarato di valutare le possibili offerte a lui pervenute, dato lo scarso feeling con mister Spalletti. Secondo il quotidiano al momento sul calciatore ci sarebbe il Valencia di Gennaro Gattuso.

Con l’allenatore calabrese Politano ha vissuto il suo miglior periodo in azzurro e la trattativa potrebbe effettivamente andare in porto. Stando a quanto riportato da Il Mattino il Napoli non ha alcuna intenzione di svendere i suoi calciatori e, pertanto, avrebbe anche fissato il prezzo del cartellino di Politano. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/20 milioni, dilazionabili anche in più tranches di pagamento.