L’agente di Koulibaly ha chiesto la cessione: il difensore vuole lasciare il Napoli

Continua ad esserci un grande punto di domanda sul futuro di Koulibaly. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e le operazioni per il suo rinnovo sembrano piuttosto complicate.

Il quotidiano spagnolo Sport ha fatto il punto sul futuro di Koulibaly, il quale interessa molto al Barcellona.

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Koulibaly vuole il Barcellona: addio quest’estate?

Secondo il quotidiano spagnolo, l’agente del difensore del Napoli, Fali Ramadani, avrebbe già comunicato alla società l’intenzione del giocatore di partire quest’estate, ribadendo la mancata intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

L’agente non ha potuto però presentare alcuna offerta del Barcellona dato che i blaugrana hanno bisogno di tempo per risolvere i loro problemi finanziari prima di poter formulare un’offerta. Egli si è quindi limitato ad informare la società azzurra del fatto che il Barcellona potrà formulare la propria offerta non prima delle prossime due/tre settimane, cioè non prima che l’assemblea del club deliberi il via delle operazioni utili per ottenere entrate immediate.

Ramadani ha dunque promesso a De Laurentiis che Koulibaly sarà presente all’inizio del prestagione del Napoli se il trasferimento al Barcellona non dovesse essere formalizzato prima. Il difensore è dunque disposto ad aspettare il Barcellona senza fretta e senza creare alcun conflitto con la società azzurra.