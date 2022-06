Novità per la Coppa Italia: succederà a partire dalla prossima stagione

Giornata ricca di novità per il calcio italiano: dopo la richiesta riguardante l’introduzione di un playoff per giocarsi lo Scudetto, in caso di arrivo a pari punti, ci sarebbe un’importante notizia anche per quanto concerne la prossima edizione della Coppa Italia. L’indiscrezione arriva direttamente dall’ANSA, che parla di una decisione presa nella giornata di ieri dal Consiglio di Lega prima dell’assemblea organizzata dai club.

Tabellone Coppa Italia 2022-23

Coppa Italia, novità in arrivo? La notizia

Secondo quanto riportato dall’ANSA, quindi, a partire dalla prossima edizione la Coppa Italia subirà un cambiamento radicale: sull’orma di quanto accade nelle competizioni UEFA, il Consiglio di Lega ha approvato la modifica della regola valida per i gol in trasferta. Quindi, le reti segnate fuori casa non varranno più doppio.

Non ci sarà bisogno dell’approvazione del Consiglio federale, come per le proposte sullo Scudetto, perchè il torneo è organizzato direttamente dalla Lega Serie A e non dalla FIGC: si tratta, quindi, di una decisione importantissima che ridurrà notevolmente l’importanza del fattore campo, come già successo negli scorsi mesi sui campi d’Europa.