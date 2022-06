Serie A, novità sullo scudetto: succederà in caso di pari punti a fine campionato

La nuova Serie A prenderà forma venerdì 24 giugno, quando verrà ufficializzato il calendario per la stagione 2022/23. Anche per la prossima stagione è stato confermato il calendario asimmetrico (sperimentato per la prima volta quest’anno), dove le partite del girone di andata saranno diverse da quello del girone di ritorno.

Un paio di novità per la prossima stagione. Il campionato inizierà il 12 agosto e terminerà il 4 giugno. (il 13 novembre l’ultima prima dello stop per i mondiali in Qatar, ripartenza il 4 gennaio). Ma la vera novità potrebbe arrivare in chiave scudetto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, verrà chiesta alla FIGC, in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi lo Scudetto con uno spareggio.

Una totale rivoluzione, infatti, se quest’anno il Milan e l’Inter fossero arrivati a pari punti, le regole prevedevano che il titolo sarebbe stato assegnato sulla base degli scontri diretti (quindi al Milan). La Lega ha poi precisato come la presentazione del calendario seguirà «la conclusione del percorso di iscrizione delle società al campionato che avverrà con la ratifica nel Consiglio federale dell’8 luglio». Entro il 22 giugno tutti i club dovranno essere in regola sull’indice di liquidità.