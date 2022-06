Le porte del calciomercato si apriranno ufficialmente a breve ma nelle ultime settimane sono stati fatti comunque diversi nomi: molti di questi, come Armando Broja, sono stati accostati a più riprese al Napoli di Luciano Spalletti, che gradirebbe molto il profilo del centravanti albanese in forza al Chelsea. Proprio per quanto concerne il giovane attaccante, in questa stagione in prestito al Southampton, i Blues avrebbero preso un’importante decisione.

Armando Broja calciomercato (Getty Images)

Broja si allontana dal Napoli: la notizia

Armando Broja e il Napoli si allontanano sempre più, a piccoli passi: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com, l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, avrebbe deciso di puntare sul giovane centravanti albanese che sarà visionato ulteriormente nel prossimo ritiro di preparazione, soprattutto in vista del possibile addio di Romelu Lukaku.

Gli azzurri vedono sfumare l’obiettivo, che nella stagione appena conclusa ha siglato 9 reti in 35 partite con la casacca del Southampton, club che lo ha preso in prestito nell’estate scorsa strappandolo alla concorrenza di diversi altri club europei.