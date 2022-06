Napoli e altre quattro squadre su Broja: il Chelsea fissa il prezzo

Le probabilità di una cessione di Osimhen non sembrano essere in questo momento estremamente alte. È però ben noto che l’attaccante nigeriano piaccia a tanti top club europei e, nel caso in cui arrivi un’offerta fuori mercato, sarebbe difficile per il Napoli dire di no.

Per questo, sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono presenti già diversi nomi idonei a sostituire Osimhen qualora arrivasse l’offerta giusta per convincere il Napoli a privarsi di lui. Uno di questi è quello di Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea reduce da una stagione in prestito al Southampton.

Foto: Getty Images- Armando Broja

Broja, tante squadre su di lui: il Chelsea fissa il prezzo

Il Daily Mail ha fatto il punto sul futuro di Broja, che interessa davvero a tante squadre. Il quotidiano però parte ricordando le parole dell’allenatore del Chelsea Tuchel risalenti al mese scorso, dove affermava l’intenzione di voler valutare nel corso del prestagione tutti giocatori reduci dai prestiti prima di decidere relativamente al loro futuro. Broja, dunque, di sicuro non verrà ceduto prima che Tuchel compia la suddetta valutazione.

Come detto, le squadre alla finestra sono però tante: in Premier su di lui ci sono West Ham, Everton e Newcastle, in Italia invece Inter e Napoli. Non è chiaro quanto costerebbe il suo acquisto ma, per prendere in considerazione la sua cessione, il Chelsea potrebbe valutare offerte intorno ai 25 milioni di sterline, pari a poco meno di 30 milioni di euro.