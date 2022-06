Quello tra Dries Mertens e il Napoli è un destino ancora tutto da scrivere. Una storia d’amore che potrebbe andare avanti e, chissà, anche concludersi con un mancato rinnovo. Di mezzo, dei termini economici ancora tutti da limare. Il tutto, con la consapevolezza che il club azzurro si è ormai avviato in maniera convinta all’abbattimento del monte ingaggi, che ha già fatto una vittima illustre come Lorenzo Insigne.

Intanto, l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione, battendo la notizia in prima pagina secondo cui l’attaccante azzurro avrebbe richiesto una cifra sui 4 milioni di euro all’anno per poter rinnovare il suo contratto, che scade al termine di questo mese.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cifra che sarebbe di poco inferiore rispetto a quanto percepito dal numero 14 attualmente (4.5 milioni di euro annui), e che potrebbe scontrarsi con la volontà ormai chiara del Napoli di rivedere al ribasso le condizioni.

Una richiesta che, dunque, potrebbe mettere in risalita la trattativa, rendendo ancor più complicata la possibilità di trovare un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa, così come evidenziato dallo stesso quotidiano.