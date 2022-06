Zico contro Maradona: “Mi rubò una partita quando giocavo nell’Udinese”

Zico è tornato a Udine per celebrare la sua avventura in Italia con la maglia dell’Udinese. Il brasiliano ha giocato nei friulani fra il 1983 e il 1985, illuminando i palcoscenici italiani con ben 30 gol in 53 presenze.

Per commemorare questo periodo, è stato organizzato un evento a Udine con lo stesso Zico protagonista condotto dal noto giornalista di Sky Sport Federico Buffa. Qui, il campione brasiliano si è raccontato a tutto tondo, provando a spiegare come mai non fosse riuscito a portare l’Udinese a vincere uno storico Scudetto e ricordando le sfide col Napoli di Maradona.

Zico e Massimo Mauro

Zico: “Maradona segnò un gol di mano contro l’Udinese”

Di seguito quanto riportato:

Il mancato scudetto ad Udine: “La squadra soffrì molto l’addio di Dal Cin, qualcosa si ruppe all’interno dello spogliatoio. Sono sicuro che quell’anno, se Franco fosse rimasto, avremmo potuto vincere. Oggi si dice che l’anno giusto sarebbe stato quello del Verona ma secondo me in quella stagione eravamo veramente forti. C’era un mix tra giovani ed esperti. C’ero io, Causio, Galparoli che era un difensore difficile da superare anche in allenamento, Ferrari che era per noi il mister perfetto. Resta sempre un peccato non aver sollevato un trofeo con questa maglia“

La sfida col Napoli di Maradona: “Diego rubò la partita a Udine. In quell’occasione andai su tutte le furie non tanto con lui ma con l’arbitro Pirandola. Non era possibile non vedere quel gol di mano. Era la destra, improbabile che il guardalinee non abbia visto nulla. In più, era pure fuorigioco. Anni dopo dissi a Diego che si era allenato per la mano de dios con cui fece vincere il mondiale all’Argentina“.