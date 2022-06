Continua a tenere d’occhio gli sviluppi di calciomercato in cerca di possibili opportunità il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Al momento, però, il mercato in entrata sembra dipendere molto dalla situazione di stallo in cui si trovano i rinnovi dei contratti di diversi giocatori azzurri in scadenza nel 2023 o anche quest’anno.

Nel caso in cui questi rinnovi non dovessero essere formalizzati, diventerebbe necessario naturalmente sostituirli. La società dunque continua guardarsi intorno alla ricerca di quei nomi graditi da tempo, per poi sferrare eventualmente l’attacco al momento giusto.

Foto: Getty Images- Hamed Junior Traorè

Traorè cambia agente: trasferimento in vista?

Uno dei nomi più attenzionati dal ds Giuntoli è quello di Hamed Junior Traorè. Il giocatore del Sassuolo è infatti un vero e proprio jolly offensivo, vista la sua capacità di destreggiarsi giocando sia sulla fascia sia come trequartista.

Il giornalista Niccolò Schira su Twitter ha annunciato una novità importante su di lui, che potrebbe avere effetti sul suo futuro: il giocatore ha infatti cambiato agente, affidandosi ai fratelli Giuffrida. L’ivoriano, in precedenza, era assistito da Antonio Imborgia. Può essere questo cambio un segnale per un imminente cambio di maglia? La domanda diventa lecita.