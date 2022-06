Il portale TrivenetoGoal.it ha riportato un’importante notizia sul futuro di Christian Maggio, ex difensore del Napoli attualmente in forza al Vicenza, fresco di retrocessione in Serie C.

Christian Maggio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nonostante i biancorossi, dopo la sconfitta nel play-out, siano retrocessi in Lega Pro, la dirigenza ha deciso di proporre il rinnovo di contratto all’esterno destro.

Maggio ha concluso la stagione con un solo gol all’attivo, segnato in finale play-out contro il Cosenza. Rete che però non è bastata ad evitare la retrocessione del club biancorosso. I veneti dovranno quindi ripartire dalla Lega Pro nella prossima stagione e lo faranno insieme all’eterno Christian Maggio che proverà ad aiutare la squadra a risalire in Serie B con tutta la sua esperienza.

Nonostante l’età avanzata, l’ex azzurro – così come era noto in maglia azzurra – sembra intenzionato ad accettare l’offerta del club veneto per continuare a vestirne i colori nonostante la discesa di categoria, con l’ipotesi del ritiro che si faceva sempre più pressante.

GIUSEPPE ESPOSITO