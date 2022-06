È scesa di nuovo in campo la Macedonia del Nord di Elmas per giocare la sua seconda partita del proprio girone di Nations League, affrontando stavolta Gibilterra.

I macedoni erano già scesi in campo in Nations League nella partita contro la Bulgaria, terminata con un pareggio per 1-1. La squadra di Milevski è ben note per l’impresa effettuata contro l’Italia a Palermo, che però non è stata bastata per una storica qualificazione ai Mondiali a causa della successiva sconfitta nella finale playoff contro il Portogallo.

Foto: Getty Images- Elmas

Il match fra Macedonia del Nord e Gibilterra, giocatasi in casa dei gibilterriani, è terminata 2-0 in favore della squadra di Elmas. A decidere la partita sono state le reti di Bardhi al 21′ e di Nikolov alll’84’.

Il centrocampista del Napoli è sceso in campo dall’inizio per poi essere sostituito al 66′ da Babunski, successivamente autore dell’assist per il gol che ha chiuso la gara sul 2-0. I macedoni torneranno in campo il 9 giugno per giocare la terza gara del loro girone di Nations League, affrontando la Georgia del neo acquisto azzurro Kvaratskhelia.