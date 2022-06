VIDEO | MERTENS-LAZIO | SARRI VUOLE STRAPPARLO AL NAPOLI!

Il Napoli in questa finestra di mercato dovrà fare particolare attenzione ai contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, con precedenza assoluta per quelli di Ospina e Mertens. Al momento però non c’è ancora intesa di rinnovo per entrambi i contratti, tanto che la società partenopea rischierebbe di perdere anche un’altra icona del club dopo l’addio di Lorenzo Insigne.

Dries Mertens, ormai in azzurro dal 2013, non ha ancora trovato un’intesa con il club, tant’è che l’ipotesi di una sua partenza non può essere scartata. Mertens, inoltre, anche non giocando tutte le partite di questa stagione, è andato a segno ben 11 volte confermando la sua incidenza in campo.

Una presenza importante per il Napoli, al quale ha affidato più volte l’attacco rendendolo il marcatore all-time della storia del club. Una favola che però potrebbe terminare e vedere sullo sfondo una nuova avventura in Serie A.

Il belga è infatti cercato da molti club, sia in Europa che in altri continenti, ma stavolta è un club di italiano a tentarlo seriamente. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli il quale ha esaltato le doti del 14 azzurro nella sua esperienza napoletana e che ora lo vorrebbe nuovamente allenare.

Stando a quanto rivelato da Sportpress24, Dries Mertens avrebbe addirittura già firmato col club biancoceleste e ora mancherebbe sola l’ufficialità per sancire il trasferimento. Ciò che lo spingerebbe a lasciare Napoli è la politica adottata da Aurelio De Laurentiis con la diminuzione di ingaggio, il cui sarebbe inferiore a quello proposto dalla società laziale.

