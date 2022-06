Novità Napoli, Giuntoli ci pensa: per l’attacco si punta l’ex giocatore della Roma

Tra i vari nomi accostato al Napoli per l’attacco – riporta il quotidiano turco Aksam – spunta anche quello dell’ex esterno destro della Roma, ora in forza al Marsiglia, Cengiz Ünder. L’esterno classe ’97, reduce da un’annata di grande livello con l’OM, ha raccolto ben 46 presenze, arricchite da 13 gol e 5 assist, tra campionato e coppe.

In prestito dalla Roma, il turco, non ha mai nascosto la sua volontà di voler tornare a giocare in Italia, dove però è stato messo ai margini proprio dalla società giallorossa che ne detiene il cartellino.

FOTO: Getty – Under Marsille

Un nome, il suo, che potrebbe essere interessante per il Napoli. Dotato di grande tecnica, velocità e un ottimo tiro dalla distanza, Ünder si è messo in mostra in Francia e anche in Nazionale. Parte da esterno destro e come Insigne ama prendere palla sulla linea laterale per poi accentrarsi.

Un giocatore che nonostante la giovane età (24 anni), vanta già moltissime presenze tra club e nazionale maggiore, dimostrando in più occasioni di avere anche grande personalità, tentando sempre la giocata e prendendosi spesso dei rischi. Caratteristica questa che potrebbe fare molto comodo al Napoli.

Lorenzo Golino