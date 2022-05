Accostato al Napoli, Scaloni esalta Senesi: “Ha fatto un’ottima stagione”, poi il toccante ricordo su Maradona

Tra meno di 24 ore andrà in scena a Wembley la finalissima tra l’Italia, vincitrice dell’ultima edizione dell’Europeo e l’Argentina, trionfatrice della Copa América. A parlare alla vigilia è proprio il CT dell’albiceleste, Lionel Scaloni, il quale durante la conferenza ha parlato di Marcos Senesi, nome più volte accostato al Napoli per un eventuale post-Koulibaly.

Scaloni ha speso belle parole in favore del centrale del Feyenord e della sua ottima stagione, che di certo non è passata inosservata. Il 25enne protagonista di un’annata pazzesca con il proprio club in Eredivisie con ben 32 presenze, 2 gol e 2 assist. Inoltre autore di una partita fantastica, nonostante la sconfitta, in finale contro la Roma. Marcos Senesi ha sicuramente fatto parla di sé, attirando l’interesse di grandi club Europei, tra cui il Napoli come detto poc’anzi.

“È stato inserito in molte pre-liste – spiega Scaloni –. In quelle precedenti poi non è venuto perché eravamo coperti ma lui ha fatto un ottimo campionato. È un centrale mancino, è alto e spero sfrutti il suo momento. L’idea è che abbia dei minuti“.

Calciomercato Napoli Senesi (Getty Images)

Infine il CT dell’Argentina si esprime così ricordando Diego Maradona: “Sarà sempre una presenza in tutti gli stadi del mondo”. Parole al miele per il Dio del Calcio, al quale è dedicata questa nuova coppa.

Lorenzo Golino