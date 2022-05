Iervolino sogna Cavani alla Salernitana: Sabatini fa chiarezza

I colpi impossibili, quelli che nessuno può nemmeno immaginare, sono proprio i colpi che rendono magico il calciomercato. Nel corso degli anni, ce ne sono stati di colpi da fantacalcio e uno degli ultimi è stato quello di Franck Ribery alla Salernitana.

E potrebbe essere ancora la Salernitana a voler regalare un altro campione ai suoi tifosi: dopo aver sfiorato il colpo Diego Costa a gennaio, adesso è il nome di Edinson Cavani a circolare in ottica granata.

Edinson Cavani (Getty Images)

L’attaccante uruguaiano ex Napoli non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United e sarà un parametro zero a partire dal 1° luglio. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha espresso pubblicamente il suo sogno di vedere il Matador all’Arechi, ma l’operazione è molto complicata.

Il fratello-agente Walter Guglielmone ha confermato che non ci sono stati contatti tra le parti e anche il ds Walter Sabatini ha voluto smorzare l’entusiasmo. Queste le sue parole ai microfoni de Il Mattino.

“Il presidente ha espresso un desiderio e dice ciò che vuole, è padrone di farlo, è il presidente, lo ha detto anche in buona fede, preso dall’entusiasmo. Da operatore di mercato, però, dico che l’operazione Cavani è impossibile: diciamo non consigliabile“.