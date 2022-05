SN – Cavani al Napoli o alla Salernitana? La verità del fratello-agente

Il nome di Edinson Cavani è tornato a risuonare nelle casse del calcio italiano. El Matador si è liberato dai vincoli contrattuali che lo legavano al Manchester United e ora è pronto a scegliere il suo nuovo club. Il colpo a parametro zero, ovviamente, fa gola a tutti i club europei che sono alla ricerca di un nuovo bomber.

A 35 anni potrebbe essere il colpo giusto per un top club che deve completare il reparto offensivo o il colpo da sogno per una “medio-piccola” che cerca un grande campione per portare qualità ed esperienza nel gruppo, oltre che grande esaltazione ai tifosi.

E nella giornata di oggi si è parlato insistentemente di un possibile accordo tra la Salernitana e Edinson Cavani. Lo stesso presidente dei granata, Danilo Iervolino, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, sul Matador.

“L’ipotesi di Cavani mi solletica, ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche“.

Cavani Salernitana (Getty Images)

Cavani-Salernitana, niente di fatto: parla l’agente

Ai microfoni di SpazioNapoli.it, il fratello-agente di Cavani, Guglielmone, ha parlato del futuro del Matador negando, di fatto, qualsiasi principio di accordo con la Salernitana. In mattinata, intanto, dall’estero sono arrivate (le ennesime) voci di un nuovo interessel del Napoli per Cavani. Anche questo smentito da Guglielmone Cavani.

Cavani può tornare al Napoli o alla Salernitana? “Noi non sappiamo nulla, non c’è stato nessun contatto. In realtà non credo che possa andare alla Salernitana“.

Niente ancora di certo, dunque, nel futuro di Cavani. Il suo futuro è ancora incerto e potrebbe essere ovunque in Europa o all’estero. Il suo nome è stato accostato anche a diversi club brasiliani e di MLS. Presto arriveranno numerose offerte al Matador che deciderà con cura e in base al progetto la sua prossima destinazione.

A cura di Salvatore Amoroso (@salv_amoroso)