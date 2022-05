L’ex Napoli può tornare in Serie A: ci prova una big!

Il calciomercato si prepara sempre più ad entrare nel vivo: poco più di un mese e si apriranno le porte dell’importantissima sessione estiva. La Roma di Josè Mourinho, fresca di vittoria in Conference League, avrebbe messo gli occhi su un ex Napoli, attualmente in uscita dal suo club.

Jorginho Roma calciomercato (Getty Images)

La Roma mette gli occhi su Jorginho: la situazione

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, dovrebbe lasciare il Chelsea nella prossima sessione di calciomercato: tante le voci che riguardano il suo futuro, che potrebbe tornare ad essere in Italia. Secondo quanto riportato dal portale 90min.com, la Roma avrebbe messo gli occhi sull’italo-brasiliano con l’obiettivo di riportarlo in Italia e rafforzarsi in vista della prossima stagione.

Negli scorsi mesi l’ex Verona era già stato accostato a diversi club di A, tra le quali figurava la Juventus, ma il suo agente aveva spesso e volentieri smentito le voci. Dall’Inghilterra hanno lanciato questa notizia: soltanto i prossimi mesi ci diranno quanto di vero ci sia in questa indiscrezione.