Calciomercato Napoli, azzurri in vantaggio per Deulofeu: la situazione

Conclusa la stagione, adesso è arrivato il momento di programmare il Napoli del futuro. Il calciomercato azzurro è iniziato in anticipo quest’anno: annunciati già gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il riscatto di Frank Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus.

Il Napoli, però, deve anche guardare in casa propria: tengono banco le situazioni rinnovi Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ma negli ultimi giorni sta circolando con insistenza un nome per l’attacco azzurro. si tratta di Gerard Deulofeu.

Negli ultimi giorni, hanno parlato sia l’agente del giocatore sia Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese: entrambi non hanno chiuso le porte all’approdo dello spagnolo in maglia azzurra.

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione: ci sono almeno tre/quattro offerte arrivate all’Udinese, ma quella del Napoli è la più interessante.

Il Napoli, però, dovrà liberarsi di un uomo in avanti per far spazio a Deulofeu: l’indiziato principale sembra essere Matteo Politano, reduce da una stagione abbastanza deludente.