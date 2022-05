Andrea Carnevale, dirigente e capo scouting dell’Udinese, ha parlato in occasione del premio ‘Miti dello Sport’ al Summer Show in Cilento. Il dirigente del club bianconero ha parlato, tra le altre cose, di Gerard Delofeu, calciatore accostato in queste ore con forza al Napoli.

Lo spagnolo, in particolare, è da tempo seguito dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che lo tiene in considerazione in caso si ritenesse opportuno di intervenire ulteriormente sulle fasce, dopo l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito, quanto dichiarato da Carnevale:

“Quest’anno avevo puntato tutto sul Napoli, poi dopo averlo visto a Udine ero ancora più convinto che potesse vincere lo scudetto. La vittoria del Milan non mi sorprende, perché anche la squadra di Pioli è stata una squadra di grandi combattenti e ha vinto partite molto più decisive rispetto a Inter e Napoli. Ha avuto quattro giocatori molto importanti, nelle partite decisive ha sempre vinto, mentre il Napoli ha perso con le piccole ed è stato una piccola delusione.

Calciomercato, Napoli, Deulofeu (Getty Images)

Voto alla stagione del Napoli? Bisogna dire che arrivare terzi è un grande obiettivo, perché il Napoli giocherà ancora un anno in questa grande competizione che è la Champions. Tutto l’ambiente, dal presidente ai tifosi, vorrebbe vincere, ma quando perdi con Empoli, Spezia e soprattutto lo scontro diretto col Milan, è giusto che vincano i rossoneri. In alcune partite è mancato di temperamento, credevo che questa squadra potesse fare il salto di qualità ma non è stato così. Oggi non ti regala niente nessuno, arriva lo Spezia e può anche batterti. Anche noi potevamo pareggiare a Napoli.

Deulofeu-Napoli: Carnevale non chiude all’affare

Deulofeu al Napoli? Lui è un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. L’Udinese è una squadra piccola, quest’anno ci siamo salvati bene grazie a Deulofeu e Beto. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so. Dietro a Osimhen lo vedo bene? Assolutamente sì, questo è un giocatore che ti fa fare anche gol, è un trascinatore e un fuoriclasse”.