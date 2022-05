Anguissa ufficialmente del Napoli, quanto guadagnerà all’anno

Con il tweet di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham.

Non c’erano ormai grandi dubbi sul futuro del camerunense, mai realmente lontano da Napoli sebbene il club azzurro non fosse il proprietario del cartellino.

FOTO: Getty – Napoli Anguissa

Gli è mancato soltanto il gol in questa stagione, ma d’altronde i suoi compiti nell’economia del gioco di Luciano Spalletti sono ben diversi.

Arrivato la scorsa estate a fine mercato come sostituto di Demme, Anguissa si è subito preso i gradi del titolare, non abbandonandoli più. Anche per questo, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ha firmato un contratto quadriennale da 2,2 milioni di euro a stagione.