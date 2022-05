Mercato Napoli, il futuro dell’obiettivo azzurro è tutto da scrivere: le ultime

Il Napoli sta monitorando diversi nomi sul mercato per l’attacco. Tutto dipende dal futuro di Victor Osimhen: pare che il nigeriano potrebbe partire solo per una cifra superiore ai 100 milioni e gli azzurri stanno pensando, in ogni caso, a un potenziale sostituto.

Mercato Napoli Belotti (Getty Images)

Tra questi c’è sicuramente Andrea Belotti. Il capitano granata è in scadenza di contratto e non ha ancora comunicato la sua decisione al club.

Secondo quanto affermato da Tuttosport, l’attaccante classe ’93 starebbe valutando altre offerte da vari club di Serie A.

Il Napoli, infatti, non è l’unico pretendente del ‘Gallo’ e la concorrenza è ampia. Oltre agli azzurri, ci sono anche Roma e Fiorentina, pronte a tentare l’assalto a Belotti in caso di mancato rinnovo.