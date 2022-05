Kvaratskhelia, il ds della Dinamo Batumi: “Pronto per Napoli e per Spalletti”

Il Napoli ha deciso di puntare fortemente su Khvicha Kvaratskhelia per il dopo Insigne. Il giovane attaccante georgiano, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, è pronto al salto di qualità dopo le esperienze con Rubin Kazan e Dinamo Batumi.

Vladimir ‘Lado’ Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi, ai nostri microfoni ha parlato del passaggio di Kvaratskhelia al Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia (Getty Images)

“Kvaratskhelia pronto per Napoli”: parla il ds della Dinamo Batumi

Kvaratskhelia è già pronto per il Napoli e per sostituire Insigne? Questa è la domanda che tutti i tifosi azzurri si stanno ponendo da quando De Laurentiis ha annunciato l’acquisto del giovane georgiano. La risposta è arrivata dal ds della Dinamo Batumi:

“Un talento come il suo può fare la differenza anche in Serie A. Magari non nell’immediato, avrà anche lui bisogno di tempo per iniziare ad entrare nei meccanismi“.

È un ragazzo che appartiene al calcio. Dovrà lavorare molto per mettere ancora di più in mostra il suo talento. Diventerà uno dei top player del futuro e avrà tanto successo“.

Spalletti e il Napoli? “È il momento giusto per unirsi al Napoli, a un campionato tanto importante come la Serie A e ad un allenatore tanto forte come Spalletti. Sono sicuro che renderà orgoglioso tutto il popolo georgiano“.