Napoli su Barak: due top club in pressing sul trequartista

Antonin Barak è il nome nella lista mercato del Napoli per rinnovare il centrocampo. Il trequartista ceco ha disputato una stagione di altissimo livello con il Verona e nel suo futuro è quasi certo il salto di qualità in una big. Autore di 11 gol e 4 assist in 29 presenze in Serie A, il classe ’94 sembra pronto a dire addio al club gialloblù.

Barak Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, occhi su Barak: ci sono Milan e Tottenham

Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Antonin Barak. Gli azzurri pensano a lui in caso di addio di Piotr Zielinski. Il polacco piace a diversi top club in Europa e Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno per poterlo, eventualmente, sostituire al meglio.

Stando a quanto riferisce il giornalista esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, su Antonin Barak c’è il Napoli ma anche il forte pressing di Milan e Tottenham.