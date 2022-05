Mertens: contatti con Sarri, può andare alla Lazio solo in un caso

Settimane calde e decisive saranno quelle che attendono il Napoli e Dries Mertens. Com’è ben risaputo, il club partenopeo non eserciterà l’opzione di rinnovo annuo previsto dall’attuale accordo: troppo alto l’ingaggio attualmente percepito per essere confermato, almeno stando alla nuova politica societaria in tal senso.

Tra le squadre accostate al belga, in caso di non rinnovo, è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo profilo ufficiale scrive:

“Mertens, contatto con Sarri. Ma c’è precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il Napoli (presto incontro). Se non rinnovasse, la Lazio sarebbe tra le candidate”.