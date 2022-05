Ceci: “Sentenza per i diritti d’immagine di Maradona persa? Tutto falso, vi spiego il perché”

Continua la battaglia legale tra Stefano Ceci, storico amico di Diego Armando Maradona, e i figli dell’argentino scomparso nel novembre del 2020. Secondo quanto dichiarato da Diego Junior a Radio Marte, ci sarebbero delle novità: “Io e i miei fratelli abbiamo ottenuto una grande vittoria nella sentenza sui diritti d’immagine di papà”, ha detto il figlio di Maradona.

In realtà, però, la situazione sembra essere diversa, stando a quanto raccontato da Stefano Ceci ai nostri microfoni:

“Dall’Argentina mi dicono che la prima fase cautelare abbia dato ragione ai miei opponenti. Anche in Italia è stata riportata questa notizia ma in realtà non è così. Innanzitutto a me non è stato notificato nulla e, quindi, già questo fa capire molto.

Poi c’è da dire che il giudice che ha espresso il “favore” nei confronti dell’altra parte non è quello competente e, dunque, anche questo lascia intendere l’inesattezza delle ultime notizie. Il responso che conta è quello del giudice di La Plata, l’unico ufficiale, che per ora dà ragione al sottoscritto”.